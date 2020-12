Final da Taça de Portugal de futsal agendada para 29 de dezembro

A final da Taça de Portugal de futsal referente à época 2019/20 disputa-se às 21h15 de 29 de dezembro, terça-feira, no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos, informou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).