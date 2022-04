`Final four` do Europeu de futsal feminino joga-se em julho em Gondomar

De acordo com a nota emitida no site oficial do organismo, "a UEFA já comunicou a nova data do Campeonato da Europa de futsal feminino 2022", sendo que "a competição irá decorrer nos dias 01 e 03 de julho, no Pavilhão Multiusos de Gondomar".

A segunda edição do Campeonato da Europa de futsal feminino deveria ter-se realizado entre 25 e 27 de março, em Gondomar, mas acabou por ser adiada, devido à invasão da Rússia à Ucrânia.

A exclusão das seleções russas das competições sob tutela da UEFA e a indefinição em relação à presença das ucranianas motivou a recalendarização da prova, na qual participam também o vice-campeão europeu Portugal e a campeã em título Espanha.

Perante este cenário, a seleção portuguesa, que iria defrontar a Rússia nas meias-finais, ainda aguarda pelo adversário, "a anunciar pela UEFA nos próximos dias", refere a FPF, enquanto a Espanha vai mesmo jogar diante da Ucrânia na outra meia-final.

Tal como a primeira edição, que também decorreu em Gondomar, em 2019, o formato da `final four` mantém-se inalterado, com meias-finais, em 01 de julho, e a final e o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, dois dias depois.

Portugal apurou-se para a fase final do Campeonato da Europa de 2022 em outubro de 2021, ao vencer o Grupo 2 de qualificação, com nove pontos, fruto dos triunfos ante Eslovénia (6-0), Polónia (7-2) e Croácia (16-1), que albergou a poule em Karlovac.

Em 27 de fevereiro, o selecionador Luís Conceição divulgou uma lista com 15 jogadoras pré-convocadas --- das quais 10 se sagraram vice-campeãs europeias há três anos -, que deveria ser reduzida a 14 até 20 de março, consoante a limitação máxima autorizada pela UEFA.