Final inédita entre Mindelense e Académica em Cabo Verde cimenta domínio de São Vicente e Santiago Sul

O jogo começa às 15:30 locais (17:30 em Lisboa), no Estádio Municipal do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, na primeira vez que as duas equipas se encontram numa final do campeonato em Cabo Verde.



A presença destas duas equipas na final cimenta o domínio de São Vicente e Santiago Sul no futebol cabo-verdiano, duas regiões que, por exemplo, ganharam todas as últimas 13 edições do campeonato, sendo sete para Santiago Sul e seis para São Vicente, e uma delas voltará a ganhar.



Em todas as anteriores edições do campeonato de Cabo Verde (antes e após a independência), as regiões de Santiago Sul e São Vicente ganharam juntas 48 campeonatos, sendo 27 para São Vicente e 21 para Santiago Sul.



As outras seis edições foram conquistadas por equipas das regiões desportivas do Fogo e Maio, com uma cada, e Sal e Boavista, com dois campeões cada, sendo que o último a "intrometer-se" entre São Vicente e Santiago Sul foi o Sal-Rei da Boavista, em 2004.



Enquanto o Mindelense procura o seu 20.º título de campeão nacional na sua história (sete antes da independência e 12 depois), a Académica da Praia tenta conquistar o seu segundo título, após o único no longínquo ano de 1965, ainda antes da independência de Cabo Verde, conseguida em 05 de julho de 1965.



Para chegar à final, o Mindelense eliminou a Palmeira do Sal enquanto a Académica derrotou o Foguetões de Santo Antão Norte, nas meias-finais.



As duas equipas foram do mesmo Grupo A na fase inicial da prova, tendo a Académica ficado em primeiro lugar e o Mindelense apurado para as meias-finais como o melhor segundo classificado dos três grupos.



Nos dois jogos realizados na fase de grupos entre si, registou-se outros tantos empates a zero, primeiro na Praia e depois no Mindelo.



Nos oito jogos realizados entre a fase de grupos e as meias-finais, o Mindelense foi a única equipa que não sofreu qualquer derrota, tendo registado quatro vitórias e quatro empates, marcado nove golos e sofrido cinco.



Já a Académica da Praia, consentiu uma única derrota até agora, frente à sua congénere do Porto Novo, precisamente no Estádio onde vai jogar a final, registando ainda quatro vitórias e três empates, marcado sete golos e sofrido quatro.



Em caso de vitória do Mindelense, o técnico dos campeões de São Vicente, Rui Alberto Leite, conquistará o seu quatro campeonato nacional pelo clube, depois de três seguidas entre 2014 e 2016.



Já Lito Aguiar, treinador da Académica da Praia, poderá ganhar o segundo campeonato nacional seguido, depois de o ter conseguido no ano passado ao serviço do Sporting da Praia.



O jogo será arbitrado por um trio de árbitros da ilha do Sal, liderado por António Rodrigues, que será auxiliado por Djery Lopes e Edmilson Tavares.



O campeão nacional de futebol em Cabo Verde passou a ser decidido num único jogo, e no primeiro ano disputado no Estádio Municipal do Porto Novo, que foi previamente sorteado.