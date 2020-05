Finlândia acolhe Europeu de equipas mistas de badminton

“Será um grande passo na nossa nova estratégia de dar visibilidade e popularidade ao badminton na Finlândia. Organizar um grande evento internacional faz parte desse plano”, disse o secretário-geral da federação finlandesa, Ville Valorinta.



Os organizadores reconhecem, em comunicado, que “ainda há algumas incógnitas sobre como e quando os eventos desportivos serão retomados” e “como as viagens evoluirão após as restrições impostas pela disseminação do novo coronavírus”.



Apesar das dúvidas, relacionadas com a evolução da pandemia de covid-19, os organizadores estão confiantes que em fevereiro de 2021, em Vantaa, perto de Helsínquia, o Campeonato da Europa de equipas mistas “poderá ser jogado normalmente”.



A fase de qualificação para o Campeonato da Europa será realizada de 3 a 6 de dezembro e a fase final ocorrerá em fevereiro de 2021.



Pela primeira vez, os Europeus apurarão quatro equipas mistas para a Taça Sudirman, considerada oficialmente como o campeonato mundial da modalidade, que em 2021 decorrerá em Suzhou, na China.