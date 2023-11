Finlândia elimina campeão Canadá na Taça Davis

Sem os dois números um em campo - o canadiano Felix Auger-Aliassime (29.º do ranking mundial) e o finlandês Emil Ruusuvuori (69.º) estão com problemas físicos -, foi o experiente Milos Raonic (318.º) a dar o primeiro ponto ao Canadá.O antigo número três mundial derrotou o finlandês Patrick Kaukovalta, 715.º da hierarquia ATP, por 6-3 e 7-5.Otto Virtanen (171.º) manteve a Finlândia na eliminatória, ao vencer Gabriel Diallo (139.º), por 6-4 e 7-5, deixando a decisão para o encontro de pares.Virtanen, ao lado de Harri Heliovaara, acabou por dar o triunfo à Finlândia, ao derrotar Alexis Galarneau e Vasek Pospisil, por 7-5 e 6-3.Nas meias-finais, a Finlândia vai defrontar o vencedor do confronto entre a Austrália, finalista em 2022, e a República Checa.