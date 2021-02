Finlândia sai do Mundial de andebol feminino e Portugal apura-se

A equipa das quinas ia disputar o grupo 3 da primeira fase de qualificação juntamente com a formação nórdica e a Turquia, que assim também segue para a segunda fase, para a qual se apuram as duas melhores equipas de cada um dos cinco grupos.



Na fase 2 do "play-off", Portugal e Turquia vão defrontar duas das seleções também já qualificadas provenientes do Euro2020, sendo que o sorteio vai decorrer em 22 de março, em Viena.



A Federação Europeia de Andebol (EHF) informou que, face à situação atual da pandemia, a Finlândia, bem como qualquer seleção que opte por desistir, não sofrerá qualquer consequência.