O Fluvial Portuense sagrou-se hoje campeão português de polo aquático pela quarta vez na história, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 14-12, no quarto jogo da final.

O emblema portuense tinha começado a decisão a vencer, em Guimarães, por 22-21, no primeiro embate, e 16-14, no segundo, cedendo aos minhotos, em casa, por 10-7, antes de sentenciar o campeonato com a vitória de hoje.



O Fluvial Portuense repetiu o feito de 2015/16, 2016/17 e 2017/18, sucedendo aos rivais de hoje, vencedores dos quatro últimos campeonatos disputados (2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 - 2019/20 não se disputou devido à pandemia de covid-19).