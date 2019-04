Fognini bate Lajovic e conquista maior título da carreira em Monte Carlo

Lusa Comentários 21 Abr, 2019, 16:09 | Outras Modalidades

Aos 31 anos, na primeira final de um Masters 1.000, Fognini só precisou de uma hora e 36 minutos para bater Lajovic, que disputava a primeira final como profissional, e arrecadar o primeiro título desde o ATP 250 de Los Cabos, no México, em agosto de 2018.



Número 18 no ‘ranking’ mundial, o italiano já tinha batido o espanhol Rafael Nadal, a quem sucede no palmarés, nas meias-finais, e o alemão Alexander Zverev, terceiro cabeça de série, nos ‘oitavos’.



O sérvio, 48.º jogador mundial, chegou à final após afastar Daniil Medvedev, 14.º da hierarquia, nas meias-finais, depois de o russo ter eliminado o líder do ‘ranking’ mundial, o sérvio Novak Djokovic.



Numa final em que Fognini dominou quase sempre, o tenista mais experiente prevaleceu e equilibrou mais as contas em finais de torneios singulares: tem agora nove vitórias em 19 finais disputadas.