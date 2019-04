Partilhar o artigo Fognini elimina Nadal e disputa com Lajovic a final em Monte Carlo Imprimir o artigo Fognini elimina Nadal e disputa com Lajovic a final em Monte Carlo Enviar por email o artigo Fognini elimina Nadal e disputa com Lajovic a final em Monte Carlo Aumentar a fonte do artigo Fognini elimina Nadal e disputa com Lajovic a final em Monte Carlo Diminuir a fonte do artigo Fognini elimina Nadal e disputa com Lajovic a final em Monte Carlo Ouvir o artigo Fognini elimina Nadal e disputa com Lajovic a final em Monte Carlo