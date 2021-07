Folqués e Arsenashvili reforçam andebol do Sporting

Josep Folqués, 25 anos e 1,96 metros, chega dos espanhóis do Benidorm, emblema 10.º classificado da última liga espanhola,o qual representou nas duas épocas anteriores.



Esta será a sua primeira experiência no estrangeiro, tendo ainda passagens por mais duas equipas espanholas: CB Puerto Sagunto e CD Maristas Algemesí.



“Estou muito orgulhoso por poder fazer parte de uma equipa como o Sporting Clube de Portugal. Vou para Portugal com muita vontade e ansioso para que comece a nova temporada. Vamos trabalhar no duro para alcançarmos todos os objetivos propostos e conseguirmos bons resultados. Tenho a certeza de que vai ser uma temporada apaixonante para todos. Vemo-nos em breve”, disse o jogador, citado pela assessoria de imprensa 'leonina'.



Erekle Arsenashvili, pivô de 22 anos e com dois metros de altura, chega proveniente do ABC de Braga, emblema pelo qual jogou nas últimas duas temporadas. Antes, tinha vestido as cores dos gregos do AC Diomidis Argous e do AC Filippos Verias. É internacional pela Geórgia, seleção pela qual soma um total de 12 jogos e 33 golos.



“Quando o Sporting me contactou pela primeira vez foi um sentimento incrível, porque sei que lutam sempre para ganhar todos os jogos e conquistar títulos. Vou dar tudo para que a equipa tenha sucesso e vença cada jogo. Espero que a época corra bem”, disse o jogador, igualmente em declarações à assessoria de imprensa dos 'leões'.