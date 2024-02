Fonseca e Veselko avançam nas repescagens do Mundial de surf

Com Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins - não competiram na terça-feira - garantidos na terceira ronda, a seleção lusa viu Guilherme Ribeiro cair na sexta bateria da segunda ronda das repescagens, com 9,33 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (4,90 e 4,43), atrás do argentino Santiago Muñiz e do panamiano Tao Rodriguez, e apenas à frente do irlandês Tom Murphy (6,13).



Por seu turno, Guilherme Fonseca conseguiu avançar nesta segunda ronda das repescagens, com o segundo posto na nona bateria, marcando um total de 10,74 pontos (5,57 e 5,17), apenas batido por Jhony Corzo (México), com 11,27, e à frente do uruguaio Marco Giorgi (7,84) e do chinês Qixiang Wang (5,23).



No quadro feminino, "Kika" Veselko também avançou na 12.ª bateria da segunda ronda de repescagens, fazendo 9,07 pontos (5,00 e 4,07), atrás da brasileira Luana Silva (12,33), mas ultrapassando a porto-riquenha Solaris Carreras (6,60) e a dominicana Feliz Anastacio (4,43).



"A eliminação do Guilherme (Ribeiro) foi inesperada, mas normal numa prova com estas características e com nível altíssimo. É uma contrariedade que, todavia, em nada belisca as nossas aspirações. Continuamos com os objetivos intactos e acreditamos que vamos conseguir mais vagas olímpicas para o nosso país. A competição é longa e isto ainda agora começou", assinalou em comunicado João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf (FPS), no final do quarto dia de competição.



Os Jogos Mundiais decorrem nas praias de La Marginal e Margara, em Arecibo, Porto Rico, até ao dia 3 de março, oferecendo seis vagas olímpicas para Paris2024 no quadro masculino e oito no feminino, e duas vagas extra para as seleções que conquistarem o ouro em cada categoria.



Nos últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio2020, na estreia do surf como modalidade olímpica, a equipa nacional conseguiu apurar três atletas, duas no quadro feminino, Teresa Bonvalot (nona classificada) e Yolanda Hopkins (quinta), e um no masculino, Frederico Morais, que não participou por ter contraído covid-19 na altura da competição.