Fonte Bastardo vence Brno na Taça Challenge de voleibol

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Nov, 2018, 07:44 / atualizado em 30 Nov, 2018, 07:44 | Outras Modalidades

No Complexo Desportivo Vitorino Nemésio, na Praia da Vitória, a formação açoriana foi quase sempre mais forte e só cedeu o terceiro de quatro "sets" pela margem mínima.



O jogo durou uma hora e 38 minutos e teve como parciais 25-16 (em 20 minutos), 25-23 (30), 23-25 (28) e 25-11 (20 minutos).Isento da fase de apuramento para a fase os 16 avos, os insulares confirmaram que são a equipa lusa mais forte do momento, depois de Sporting e Benfica, com uma vitória por números que abrem as melhores expetativas para o jogo da segunda mão, no próximo dia 6, em Brno.Renan da Purificação, com 17 pontos e sete "breaks", foi o melhor jogador em campo, seguido pelo checo Rimal (16/5) e por Alexandre Monteiro (15/7).O melhor "spiker" foi também Renan da Purificação, com o Fonte do Bastardo a liderar em todos os aspetos do jogo: Rui Moreira e Hélder Spencer marcaram dois "ases" no serviço, Guilherme Kachel foi o melhor recebedor (56%) sendo que Spencer também foi o melhor nos blocos, com quatro ganhadores.