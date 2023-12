O conjunto açoriano impôs-se por 3-1, pelos parciais de 25-23, 25-17, 23-25 e 25-17, depois do êxito há uma semana na Ilha Terceira por 3-2, com os parciais de 25-20, 25-19, 19-25, 22-25 e 15-11.



Nos quartos de final a Fonte Bastardo vai encontrar os turcos do Galatasaray.