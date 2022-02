Fonte do Bastardo perde com o Ljubjana na Taça Challenge

Os açorianos entraram melhor em jogo, vencendo o primeiro "set", pela margem mínima (25-23), mas o Ljubljana não baixou os braços e conquistou o segundo parcial (19-25).A Fonte ainda recuperou no tempo seguinte (26-24), no entanto, a equipa da Eslovénia acabou por vencer o quarto parcial (21-25), empurrando a decisão para a "negra", onde carimbou a vitória, com facilidade, por (6-15).Num jogo com mais de duas horas, as duas equipas estiveram muito equilibradas, disputando alguns parciais ponto a ponto.





Pela segunda vez nos quartos de final da Taça Challenge, os açorianos têm agora a vida dificultada para chegar à meia-final, na segunda mão, que se disputa, na próxima semana, na Eslovénia.