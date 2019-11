Fonte do Bastardo perde com o Rennes para a Taça Challenge de voleibol

Apesar do resultado desfavorável, os açorianos deram luta e mantiveram o jogo equilibrado na maior parte do tempo.A equipa da casa entrou a vencer e conseguiu estar na frente do marcador, ainda que por margens mínimas, até aos 8-9, mas dois serviços fortes de Gildas Prevert inverteram o resultado.O Rennes Volley aumentou a vantagem (11-16) e venceu o primeiro parcial, com alguma facilidade (18-25), ainda que Antony Gonçalves (Fonte do Bastardo) o tentasse impedir a todo o custo.No segundo "set", os açorianos entraram mais fortes, deixando antever um resultado diferente, e mantiveram-se na liderança, com dois a três pontos de vantagem, até aos 21-20.Com Kamil Baránek e Rafael Araújo muito agressivos, a equipa de França deu a volta ao resultado aos 22-21 e segurou a vitória até aos 25-22.O jogo parecia decidido, mas a Fonte do Bastardo não baixou os braços e voltou a criar dificuldades aos franceses no último parcial (9-8).O Rennes esteve praticamente durante todo o tempo em vantagem, acabando por vencer por 23-25, mas no final da partida os açorianos pressionaram mais e encurtaram as distâncias.

A passagem à próxima fase da Taça Challenge decide-se em França, na segunda mão da segunda ronda.