Apesar do triunfo, a equipa açoriana viu uma vantagem de 2-0 transformada em 2-2, pelo que o triunfo tangencial por 3-2 pode complicar a tarefa para a partida da segunda mão, agendada para dentro de uma semana, na Eslováquia.No encontro de terça-feira, a Fonte do Bastardo chegou aos 2-0 com parciais de 25-20 e 25-19, o Komárno empatou ao vencer os sets seguintes por 25-19 e 25-16, mas os açorianos revelaram-se mais fortes na "negra", vencendo por 15-11.