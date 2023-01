Fonte do Bastardo vence Sporting na Challenge de voleibol

A equipa da ilha Terceira, nos Açores, que procura chegar pela primeira vez às meias-finais da competição europeia, derrotou, com alguma facilidade, o adversário, pelos parciais 26-24, 25-19 e 25-21.O Sporting entrou melhor no jogo, marcando os três primeiros pontos. No primeiro parcial, a equipa de Lisboa esteve praticamente o tempo todo na frente do marcador, chegando a ter quatro pontos de vantagem (18-22).Quando a vitória parecia já sorrir aos "leões" (21-24), a Fonte recuperou, de forma impressionante, marcando cinco pontos seguidos.A vitória do primeiro "set", por 26-24, foi carimbada com um "às" de Edson Gonzalez, que foi também o melhor marcador da partida.A equipa da casa entrou mais confiante no segundo parcial, mas o Sporting ainda conseguiu assumir a liderança (10-12), por breves momentos.Aos 15-14, os açorianos inverteram o resultado e foram aumentando significativamente a vantagem, chegando a liderar por seis pontos (23-17).Sem grande dificuldade, fecharam o resultado, pelo mesmo diferencial, aos 25-19.No último "set", a Fonte do Bastardo praticamente não deu hipóteses ao adversário, garantindo desde cedo a liderança do marcador.Com uma vantagem confortável (15-9), que foi conseguindo manter (22-16), a equipa dos Açores acabou por vencer por 25-21.A passagem às meias-finais da Taça Challenge será decidida em 25 de janeiro, na segunda partida, disputada em Lisboa.