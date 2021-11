Fórmula 1 de motonáutica acelera na Figueira da Foz de 25 a 28 de novembro

A Figueira da Foz acolhe, no rio Mondego, a grande final do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de Motonáutica, entre os dias 25 e 28 de novembro, com a participação de pilotos de 10 países.