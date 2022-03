Fórmula 1. Duelo entre Verstappen e Hamilton promete

Num campeonato de 22 corridas, amputado da corrida na Rússia devido à invasão da Ucrânia, Verstappen vai procurar revalidar o título conquistado em 2021, enquanto Hamilton vai tentar vingar a derrota sofrida no ano passado e chegar a uns inéditos oito títulos mundiais.



As alterações técnicas efetuadas nos regulamentos parecem ter deixado a Mercedes um passo atrás da Red Bull e da Ferrari, que, depois dos resultados nas duas baterias de testes de pré-temporada, partem como favoritas, pelo menos na fase inicial da temporada.



Aos 24 anos, Max Verstappen confirmou em 2021 o potencial que lhe apontavam e que lhe permitiu chegar à categoria rainha do automobilismo mundial ainda antes de ter idade legal para conduzir, tendo já batido vários recordes de precocidade (piloto mais novo de sempre a subir ao pódio e o mais novo de sempre a vencer uma corrida, com 18 anos, sete meses e 16 dias).



Verstappen volta a ter a companhia do mexicano Sérgio Perez (32 anos) enquanto Hamilton tem, agora, o britânico George Russell (24 anos) a partilhar as boxes da Mercedes.



Zhou é o único estreante deste ano, a somar aos regressos do tailandês Alexander Albon (Williams), de 25 anos, e do dinamarquês Kevin Magnussen, de 29 anos, que substituiu o russo Nikita Mazepin na Haas, depois das sanções aplicadas à Rússia e aos atletas russos na sequência da invasão da Ucrânia.



As restantes equipas mantiveram os seus dois pilotos, com destaque para a Ferrari, que procura atacar um título que lhe escapa desde 2007 (com Kimi Raikkonen).



A escuderia do "cavallino rampante" volta a apostar no monegasco Charles Leclerc e no espanhol Carlos Sainz, filho do antigo bicampeão mundial de ralis com o mesmo nome, tendo aparecido na pré-temporada como uma das equipas mais fortes.



Os pilotos da "scuderia" só foram batidos na tabela de tempos pelo campeão Verstappen, que vai deixar de lado o habitual número 33 para fazer luzir na frente do Red Bull o 1 reservado aos campeões.



Em ano de descida de orçamentos para os 127 milhões de euros por força do regulamento de controlo de custos e com o preço das matérias-primas e da logística a aumentar, as evoluções mecânicas e tecnológicas podem ficar comprometidas durante a temporada, o que ajudará a baralhar ainda mais as contas.



O Mundial de Fórmula 1 de 2022 arranca no domingo, no Bahrain, para aquela que será a 53.ª temporada, com 22 corridas previstas atualmente.