Fórmula 1. Hamilton espera “continuar no próximo ano”

Na conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, Lewis Hamilton revelou ter-se voluntariado para testar os pneus Pirelli de 18 polegadas que serão usados no próximo ano, pois pretende "continuar".



"Nunca me ofereço para este tipo de testes facultativos, terá sido uma das únicas vezes, e arrependi-me assim que acordei nesse dia", brincou o campeão mundial.



No entanto, mais a sério, admitiu que aceitou participar num dia de testes na semana passada, no circuito italiano de Imola, pois pretende "estar cá no próximo ano" e, por isso, decidiu "ajudar a Pirelli a ter um melhor produto".



Depois de em 2020 ter igualado o recorde de sete títulos mundiais conquistados por Michael Schumacher, Lewis Hamilton renovou por apenas mais uma temporada com a Mercedes, deixando no ar a dúvida se iria continuar a carreira na Fórmula 1 a partir de 2022, ano em que os regulamentos técnicos da disciplina irão mudar.



Hamilton admitiu ainda que a luta com o holandês Max Verstappen (Red Bull) esta temporada o tem deixado animado.



"Sou muito espontâneo e posso mudar de ideias a qualquer altura [sobre a continuidade]. Mas estou a gostar da batalha que temos tido, tem-se tornado mais entusiasmante e desafiante e continuo a gostar de trabalhar com esta equipa", sublinhou.



Também Max Verstappen, que tem sido um dos nomes apontados para substituir Hamilton na Mercedes, reafirmou hoje o seu compromisso com a atual equipa.



"Sinto-me muito bem na Red Bull e não há razões para mudar", disse, na conferência de imprensa de lançamento do Grande Prémio de Portugal, que se disputa no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) até domingo.



Esta é a terceira de 23 corridas previstas esta temporada.



Hamilton chegou a Portugal na liderança do campeonato, com 44 pontos, mais um do que Verstappen, que, confrontado com os incidentes de outras duplas adversárias no passado, disse apenas que vai "tentar não bater" no carro de Hamilton.