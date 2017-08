Fórmula 1: Lewis Hamilton conquista GP da Bélgica

RTP 27 Ago, 2017, 14:41 / atualizado em 27 Ago, 2017, 14:51 | Outras Modalidades

Sebastian Vettel, da Ferrari, terminou em segundo, ficando 2,3 segundos atrás de Hamilton. O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, ficou em terceiro lugar.



O britânico completou as 44 voltas ao circuito de Spa-Francorchamps em 1:24.42,820 horas (308,052 km), terminando 2,358 segundos à frente de Vettel, enquanto o australiano Daniele Ricciardo chegou 10,791 segundos depois e completou o pódio.



Este resultado permitiu uma aproximação entre os dois líderes da tabela, finalizada que está a 12ª prova do Mundial de Fórmula 1. Vettel conta com 220 pontos e Hamilton está agora mais próximo, com 213, quando faltam apenas oito corridas para o final da competição.



