Fórmula 1. Protestos da Mercedes indeferidos

Em causa estava uma situação de Safety Car, que durou da volta 53 à 57 (e penúltima) e que deixou Max Verstappen colado ao britânico Lewis Hamilton (Mercedes) à entrada para a derradeira volta da corrida, quando antes o britânico tinha 11 segundos de vantagem.



Tendo aproveitado a entrada do Safety Car para montar pneus macios, Verstappen acabou por ultrapassar o britânico e conquistar, pela primeira vez, o título mundial de pilotos.



Ainda assim, a Mercedes vai recorrer para o Tribunal Arbitral Internacional.



Lewis Hamilton deixou o circuito sem participar na conferência de imprensa final do evento, enquanto Verstappen disse que este protesto “mancha um pouco a época”.



A Mercedes invocou o artigo 48.12 do regulamento desportivo da FIA, que estabelece que os carros dobrados podem ultrapassar o líder e o Safety Car, que regressará às boxes “no final da volta seguinte”.



Uma vez que a volta seguinte seria a última da corrida, e por haver “há muito o entendimento de que, preferencialmente, as corridas devem terminar com bandeira verde (sem o Safety Car em pista)”, os comissários decidiram recusar o protesto da equipa germânica, apesar de admitirem que o artigo “não foi cumprido na íntegra”.



Caso tivesse tido provimento o protesto da Mercedes, a classificação oficial seria a da volta 57, penúltima da corrida.



Os comissários entenderam que isso seria “encurtar a corrida à posteriori”, pelo que não deram provimento às alegações da Mercedes.



Também um outro protesto da equipa de Hamilton, alegando que Max Verstappen tinha ultrapassado o piloto britânico numa situação indevida (com a corrida ainda em modo de Safety Car) foi considerado improcedente.



Desta forma, está confirmado o primeiro título da carreira de Max Verstappen, que disse ter cumprido “um sonho de criança”.



O piloto holandês e o seu pai foram mesmo abraçados, no final, pelo pai de Lewis Hamilton, que se dirigiu às boxes da Red Bull depois de ter reconfortado o filho com um longo abraço.