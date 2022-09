França "cilindra" Polónia rumo à final do Eurobasket

Depois de quase ter 'sucumbido' perante Turquia, nos oitavos de final, e Itália, nos 'quartos', o conjunto gaulês 'passeou' face aos polacos, que foram uma 'sombra' da equipa que afastou a Eslovénia, de Luka Doncic, nos quartos de final.



Mais experimentada nestas fases de grandes competições, a França, campeã em 2013 e 'vice' em 1949 -- numa edição sem final -- e 2011, foi melhor desde o início e dominou o encontro em todas as suas facetas, num embate sem história.



Por seu lado, a Polónia, que não aparecia numa meia-final há 51 anos, desde 1971, esteve um desastre a atirar ao cesto, sobretudo na primeira metade, em que só acertou sete de 30 'tiros' de campo, ficando-se por nove pontos no primeiro período e outros tantos no segundo, para chegar ao intervalo a perder por 34-18.



O intervalo em nada melhorou, pelo contrário, a produção dos polacos e os franceses aproveitaram para se colocar, rapidamente, com mais de 20 pontos à maior -- chegaram a um máximo de 29 (59-30) -, sentenciando muito cedo o encontro.



No quarto parcial, com tudo definido, a França ainda aumentou a vantagem, para 'escandalosos' 44 pontos de diferença (95-51), antes de fechar com um triunfo por 41.



Guerschon Yabusele, com 22 pontos, liderou os franceses, secundado pelos 10 de Evan Fournier e Elie Okobo, num conjunto em que todos os 12 jogadores marcaram, com 62% nos 'tiros' de campo (36 em 58), incluindo 58% nos 'triplos' (15 em 26).



No conjunto polaco, reduzido a 32% nos lançamentos de campo (17 em 53), 'dizimado' nas tabelas (21 ressaltos, contra 40) e sem destaques individuais, os melhores marcadores foram Michal Michalak e AJ Slaughter, ambos com míseros nove pontos.



A França fica agora à espera do vencedor do jogo entre a anfitriã Alemanha, vencedora em 1993, e a Espanha, campeã em 2009, 2011 e 2015, a segunda vez numa final face aos gauleses (98-85, na Lituânia), para saber com quem jogará na final de domingo.