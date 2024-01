França e Alemanha vencem em jogos com recorde de público no Euro de andebol

Ambos os encontros registaram uma assistência superior aos 53 mil espectadores, o que estabelece um novo máximo mundial para jogos de andebol, batendo o anterior que era de 44.189, num jogo da Bundesliga entre o Rhein-Neckar Löwen e o Hamburgo, em 2014.



A rejuvenescida seleção da Macedónia do Norte adiou ao máximo o favoritismo da França, que, depois de atingir o intervalo a vencer por 17-13, assumiu definitivamente o controlo do jogo na segunda parte, para fechar com um triunfo por 39-29.



Os pontas Hugo Descat, com oito golos, e Dylan Nahi, com seis, bem como o lateral Dica Mem, com cinco, foram os principais responsáveis pelo disparar da diferença no marcador favorável aos campeões olímpicos, que confirmaram o favoritismo.



Na seleção da Macedónia do Norte, Zharko Peschevski, com sete golos, e Ivan Djonov, com seis, foram os mais eficazes na concretização no jogo inaugural do Euro2024, disputado na Merkur Spiel-Arena, estádio habitual do Fortuna Dusseldorf.



O guarda-redes da Macedónia do Morte, Nicola Mitrevski, que defende as cores do FC Porto, admitiu no final do jogo que a sua equipa começou bem, conseguindo defender e marcar golos, seguindo o plano que tinham traçado.



“Infelizmente, desperdiçámos a oportunidade de conseguir uma vantagem de três golos e cometemos demasiados erros depois. E quando se cometem erros contra um adversário tão forte, paga-se caro”, disse Nicola Mitrevski.



No segundo jogo da ronda inaugural do Grupo A, a anfitriã Alemanha, que ultimou a preparação com dois jogos com Portugal, vencendo por 34-33 e 35-31, impôs o seu favoritismo frente à Suíça com um triunfo expressivo por 27-14.



Numa partida marcada pelo recorde mundial de espectadores (53.586), a Alemanha, que demorou 10 minutos a ‘entrar no jogo’, teve um desempenho irrepreensível e conquistou os dois primeiros pontos, impulsionada pela atuação do guarda-redes Andreas Wolff.



A Suíça ainda conseguiu manter o ritmo na primeira parte, mas o seu ataque revelou-se ineficaz após o intervalo, em que esteve 17 minutos sem marcar, período aproveitado pela seleção germânica para se destacar no marcador.



O central alemão Juri Knorr, com seis golos, foi o melhor marcador do encontro, tendo o lateral Lenny Rubin, com quatro, sido o suíço mais concretizador.



Alemanha e França lideram o Grupo A, com dois pontos, seguidos da Macedónia do Norte e da Suíça, com zero. Na segunda jornada, no sábado, a Suíça defronta a França e a Macedónia do Norte a Alemanha.