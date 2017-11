França vence nos pares e fica a uma vitória da erguer a Taça Davis

Lusa 25 Nov, 2017, 18:28 | Outras Modalidades

No 'court' instalado no Estádio Pierre Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, Lille, o par da casa derrotou Ruben Bemelmans e Joris de Loore, por 6-1, 3-6, 7-6 (7-2) e 6-4, após três horas e três minutos de confronto.



No terceiro 'set', com 5-4 a seu favor, os belgas serviram para fazer o 2-1, mas desperdiçaram a oportunidade e perderam a partida no 'tie-break', deixando que os gauleses embalassem para o triunfo.



A dupla francesa deixou assim o caminho aberto para Jo-Wilfried Tsonga poder conquistar o terceiro e decisivo ponto frente a David Goffin, no terceiro encontro de singulares, que opõe o 15.º e o sétimo do 'ranking' mundial, respetivamente.



Depois da vitória sobre Lucas Pouille na sexta-feira, Goffin não pode falhar para manter a Bélgica na rota do seu primeiro triunfo na Taça Davis. Caso o belga saia vencedor perante o número um francês, a decisão é remetida para um quinto e último encontro, em singulares.



A França procura a sua décima vitória na competição, depois de ter erguido a 'saladeira' pela última vez há 16 anos.