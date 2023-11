Francesco Bagnaia pode ser campeão de MotoGP já no sábado

Bagnaia chega à 20.ª e última prova da temporada com 21 pontos de avanço para o piloto espanhol, quando estão ainda um máximo 37 em disputa, 12 no sábado (na corrida sprint) e 25 no domingo (na corrida principal).



Bagnaia, que à 10.ª prova, na Áustria, tinha 62 pontos de vantagem e parecia ter o bicampeonato bem encaminhado, chega a Valência com 437 pontos, contra os 416 de Martín.



Na 14.ª ronda, no Japão, a distância tinha encolhido para os três pontos de diferença entre os dois antigos companheiros de equipa na Mahindra (em 2015 e 2016), na categoria de Moto3.



O ponto de viragem na recuperação foi na Indonésia (prova seguinte ao GP do Japão), em que Francesco Bagnaia venceu a corrida principal num dia em que Jorge Martín caiu quando liderava.



Na ronda seguinte, na Austrália, Martín liderou toda a prova até ficar sem pneus na última volta, descendo de primeiro a quinto classificado, com o italiano a recuperar até segundo.



Com cinco quedas registadas este ano, contra as três de Martín, a principal diferença para o piloto italiano tem estado nas vitórias.



Aos 26 anos, Bagnaia tem seis (Portugal, Espanha, Itália, Países Baixos, Áustria e Indonésia) contra as quatro do espanhol (Alemanha, San Marino, Japão e Tailândia).



Já nas corridas sprint, principal novidade introduzida este ano e que atribui 12 pontos ao vencedor, o italiano tem quatro triunfos contra os oito de Jorge Martin, que tem lamentado a prestação dos pneus, sobretudo na Austrália (baixou de primeiro a quinto na última volta) e no Qatar (apontou problemas de aderência no pneu traseiro para justificar o 10.º lugar depois de ter ganhado a corrida sprint).



Caso chegue a domingo com pelo menos 25 pontos de vantagem, "Pecco" Bagnaia, atual campeão mundial em título, renova o cetro, aos 26 anos.



Para isso, precisa de ganhar pelo menos quatro pontos ao seu rival. Ou seja, vencer a corrida sprint e esperar que Martin não faça melhor que terceiro.



Na pior das hipóteses, um sexto lugar na corrida sprint de sábado pode ser suficiente ao italiano, caso Jorge Martín não pontue (termine em 10.º ou pior). No entanto, este é um dos circuitos onde o piloto transalpino se sente menos à vontade.