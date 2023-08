Francisca Martins conquista bronze nos 400 livres dos Europeus de natação sub-23

Depois da prata nos 200 metros livres, na sexta-feira, a nadadora voltou hoje a ‘brilhar’, nos 400, com um tempo de 4.08,92 minutos, perto do recorde nacional que estabeleceu este ano nos 4.08,77, e a sensivelmente um segundo da marca de qualificação para Paris2024.



Martins ficou atrás apenas das alemãs Isabel Gose (4.05,96), medalha de ouro, e Leonie Martens (4.08,57), com quem travou uma batalha ‘acesa’ pela prata, acabando por ceder nos últimos 100 metros.



Nos 200 metros mariposa, Mariana Cunha bateu o seu recorde pessoal na final, em que foi sexta ao nadar a distância em 2.12,16 minutos, numa prova dominada pela norte-americana Emma Sticklen, com 2.08,50, o que deu o título europeu à britânica Keanna McInnes, segunda, com 2.09,73.



É novo resultado de monta para Cunha nestes campeonatos, depois do bronze nos 100 metros mariposa na sexta-feira.



Na última final com portugueses do dia, Kevins Apseniece foi oitavo nos 200 metros mariposa, com um tempo de 1.59,24, numa prova dominada pelo polaco Krzystof Chmielewski, vice-campeão do mundo sénior da distância, com 1.54,68, mais de um segundo mais rápido do que o tempo de qualificação para Paris2024.



O atleta luso já tinha batido o seu recorde pessoal nas eliminatórias, de manhã, quando nadou para 1.58,49.



Na sessão da manhã, de eliminatórias, Inês Henriques ficou perto da final dos 200 metros mariposa, com o 10.º melhor tempo (2.14,00), enquanto Rafaela Azevedo foi 14.ª nos 100 costas, com 1.03,78, José Paulo Lopes 15.º nos 400 livres, com 3.55,76, e Miguel Marques 31.º nos 50 livres, com 22,89.