Francisca Martins eliminada nos 100 metros livres dos Europeus de piscina curta

Na estreia na prova, Francisca Martins terminou a segunda das cinco séries na sétima posição, com 56,47 segundos, ficando a 4,01 do melhor tempo global da qualificação, que pertenceu à checa Barbora Seemanova (52,45).Francisca Martins ainda vai participar nas eliminatórias dos 200 e 400 metros livres, a realizar no sábado e no domingo, respetivamente.

Francisco Quintas, que na quarta-feira concluiu na 26.ª posição o apuramento dos 100 metros bruços, com 58,73 segundos, alcançando o segundo melhor tempo nacional de sempre, volta a nadar na sexta-feira, desta vez na prova de 200 metros bruços.