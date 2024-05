Francisca Martins vence 800 livres em Barcelona

Inserida nas séries rápidas da tarde, a nadadora do FOCA-Quinta da Lixa garantiu a vitória nos derradeiros metros, nadando a distância em 8.40,71 minutos à frente da italiana Emma Giannelli (8.41,80). O terceiro lugar foi para a sul-africana Dune Coetzee, que cumpriu os 800 metros em 8.43,38.



Francisca Martins foi ainda quarta nos 200 livres, com o tempo de 1.59,73 minutos, numa final em que a vencedora foi Siobhán Haughey, de Hong Kong, em 1,54,57.



Também João Costa, qualificado para Paris2024 nos 100 metros costas, foi oitavo nos 50 costas, que terminou em 25,95 segundos. A vitória foi para o espanhol Ulises Saravia (25,09).



Nas finais B da etapa de Barcelona do Circuito Mare Nostrum, Mariana Cunha foi segunda nos 100 metros mariposa.



A nadadora do Colégio Efapel terminou com 59,77 segundos, tendo sido superada apenas pela italiana Viola Scotto di Carlo (59,10).



Na final B dos 50 mariposa, Miguel Nascimento foi quinto, ao nadar em 24,45 segundos, o mesmo lugar alcançado por Diogo Ribeiro nos 100 livres (50,14).