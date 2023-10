Francisca Veselko avança para os `quartos` do Saquarema Pro de surf

Na praia de Itaúna, em Saquarema (litoral norte do Rio de Janeiro), 'Kika', atual campeã mundial júnior, fez 14,03 pontos, num total de 20 possíveis, nas duas melhores ondas (7,03 + 7,00), derrotando a adversária gaulesa, que marcou 13,57 (7,50 e 6,07), na segunda bateria dos oitavos de final.



Na próxima fase, na primeira bateria, Veselko vai defrontar a norte-americana Kirra Pinkerton (13,67), que deixou pelo caminho a australiana Sally Fitzgibbons (10,06) no primeiro duelo dos 'oitavos'.



Já eliminadas estão as restantes atletas lusas que estavam em prova, Carolina Mendes, Teresa Bonvalot (ambas na ronda de 32) e Yolanda Hopkins (ronda de 48).



No quadro masculino, que hoje não vai competir, o português Frederico Morais assegurou na segunda-feira uma vaga na próxima temporada do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), depois de avançar para os 'oitavos' da última prova das Challenger Series (CS).



'Kikas' ficou no segundo lugar da oitava bateria da ronda de 32, com um total de 13,64 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,07 e 6,57), atrás do norte-americano Kade Matson (15,23) e superando o brasileiro Alejo Muniz (11,60) e o australiano George Pittar (10,77).



Com a passagem à próxima fase do Saquarema Pro, o tricampeão português (2013, 2015 e 2020) cumpriu o objetivo de voltar a competir na elite mundial (Championship Tour), que já disputou em 2017, 2018, 2021 e 2022.



Nos 'oitavos' do Saquarema Pro, o atleta de 31 anos, ex-top 10 mundial, vai enfrentar o francês Marco Mignot.