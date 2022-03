Francisco Belo a um centímetro do Mundial "indoor"

Outros atletas lusos houve que se aproximaram do "bilhete" para o Mundial de Belgrado, como Carlos Nascimento (60 metros), Isaac Nader (3.000 metros) e Catarina Queirós (60 metros barreiras), mas ninguém esteve tão perto como o lançador do Benfica, que atirou o peso a 20,64 metros, quando procurava um registo de 20,65.Menos bem, Tsanko Arnaudov atirou o peso a 20,15, para ser sétimo na tabela final.Em muito bom plano esteve Abdel Larrinaga, já com mínimos para o Mundial nos 60 metros barreiras, que hoje melhorou a sua marca pessoal em cinco centésimos, para 7,67 segundos.Larrinaga sobe a terceiro português de sempre, atrás dos co-recordistas Rasul Dabo e João Almeida, ambos com 7,66.Cubano de nascimento, Larrinaga naturalizou-se em 2018 e está a ter este ano a sua melhor época de sempre, tanto nas barreiras como nas provas combinadas.Hoje, foi quarto numa das meias-finais, com 7,67, e depois sétimo na final, com 7,89.Para o Mundial "indoor" de Belgrado, de 18 a 20 de março, estão apurados neste momento oito atletas: Lorene Bazolo e Rosalina Santos (60 metros), Cátia Azevedo (400 metros), Patrícia Mamona (triplo), Auriol Dongmo (peso), Isaac Nader (1.500 metros), Abdel Larrinaga (60 metros barreiras) e Pedro Pichardo (triplo).Com mínimos feitos, mas não confirmados em 2022, como a FPA exige, estão Carlos Nascimento (60 metros), Francisco Belo (peso), Tiago Pereira (triplo).