Francisco Belo conquista ouro no peso na Taça da Europa de lançamentos

Lusa Comentários 09 Mar, 2019, 17:28 | Outras Modalidades

O atleta do Benfica foi o melhor dos portugueses neste primeiro dia, ao igualar o seu recorde pessoal, estabelecido no fim de semana passado, na final dos Europeus de pista coberta, em Glasgow, onde foi quarto classificado.



O atleta do Benfica, que se impôs a Maksin Afonin, um russo autorizado a lançar como neutro, que lançou 20,60 metros, e a Bob Bertemes, do Luxemburgo (20,55), abriu o concurso com 19,60, melhorou para 20,23 e alcançou o ensaio dourado com 20,97.



Ainda fez 20,89 metros ao quarto ensaio, anulou o quinto e fechou com 20,36 m. Este resultado (20,97) de Belo é também recorde da pista em Samorin e é a melhor marca europeia deste ano (terceira no Mundo, ambas ao ar livre).



Nesta prova, competiu ainda o também benfiquista Tsanko Arnaudov, que terminou em oitavo lugar, com a marca de 19,07 metros, o único ensaio que validou (foi anulando diversos lançamentos que não correram ao seu agrado).



Quanto aos outros portugueses, Edujose Lima, do Sporting, terminou em sexto lugar o Grupo B do lançamento do disco, prova na qual lançou o engenho a 52,89 metros (esta época já tinha melhor, com 55,78), com o melhor do grupo a ser Andreas Christou, do Chipre (54,92). Francisco Belo, que estava inscrito, acabou por não participar, apostando tudo no peso.



Antes dele, o primeiro a entrar em prova foi Décio Andrade, atleta do Estreito a estudar nos Estados Unidos, que terminou o lançamento do martelo para atletas sub-23 em sexto lugar, com a marca de 67,42 metros, um recorde pessoal. O vencedor foi o ucraniano Myhaylo Kokhan, que lançou a 76,68.



Por seu lado, Leandro Ramos, do Benfica, foi oitavo classificado no lançamento do dardo para atletas sub-23, lançando o engenho a 72,63 metros, o seu melhor resultado do ano. O vencedor foi o bielorusso Aliaksei Katsavets, com 82,45 metros (melhor marca mundial do ano).