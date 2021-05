Francisco Belo conquista prata no peso na Taça da Europa de Lançamentos

Com 20,47 metros, Belo - que já está qualificado para os Jogos Olímpicos Tóquio2020- só ficou atrás do romeno Andrei Toader, vencedor com um arremesso de 20,83.



Menos bem no concurso esteve o outro português, Tsanko Arnaudov, que se ficou pela marca de 19,68 metros, na nona posição.



A desilusão em termos de delegação lusa aconteceu com Leandro Ramos no lançamento do dardo sub-23, a que chegava como favorito. No entanto, foi somente quinto, com 75,10, a mais de cinco metros do seu melhor registo da época, que é também recorde nacional absoluto (80,81).



Sem Auriol Dongmo, dispensada para melhor se preparar para a Superliga, prova em que Portugal compete no final do mês, a representação lusa no lançamento do peso feminino esteve a cargo de Eliana Bandeira, que foi sétima, com 17,18 metros.



Francislaine Serra foi a primeira na final B, com 16,89.



António Vital e Silva foi o representante luso no lançamento do martelo, para ser 15.º, com 69,03 metros.



Nos sub-23 de disco feminino esteve Ivanilda Lopes, sendo a sexta melhor, com 51,57, enquanto no martelo Mariana Pestana esteve na prova B sub-23, terminando quarta com 57,02.



Após as provas de sábado, Portugal partilha o oitavo lugar no quadro de medalhas, lista que é encabeçada pela Turquia, com três medalhas, sendo duas de ouro e uma de bronze.