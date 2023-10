Francisco Cabral apura-se em pares no challenger de Málaga

Cabral, 51.º do ranking de pares, e Patten (57.º) venceram os indianos Rithvik Choudary Bollipalli (191.º) e Arjun Kadhe (122.º), por 7-6 (7-5), 3-6 e 10-8, em uma hora e 36 minutos.A dupla luso-britânica, primeira cabeça de série, vai agora defrontar os australianos Andrew Harris (98.º da mesma hierarquia) e John-Patrick Smith (94.º).Este é o primeiro torneio de Francisco Cabral após terminar a parceria com Rafael Matos, com quem atingiu as finais dos torneios ATP de Chengdu e Bastad.