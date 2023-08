Francisco Cabral apura-se para a segunda ronda de pares

Cabral, 53.º do ranking de pares da ATP, e Matos, 48.º, impuseram-se aos 11.º cabeças de série pelos parciais de 3-6, 7-6 (7-4) e 6-4, num encontro que durou duas horas e 30 minutos.

O tenista luso `vingou`, assim, a derrota nas meias-finais da última edição do Estoril Open, em que fez parelha com Nuno Borges, tendo a dupla lusa perdido com os mesmos Sander Gille e Joran Vliegen, que acabaram por conquistar o torneio de pares da prova portuguesa.

Na segunda ronda do Open dos Estados, o último `major` da temporada, Francisco Cabral e Rafael Matos vão defrontar o neerlandês Tallon Griekspoor e o grego Thanasi Kokkinakis, que eliminaram os norte-americanos Alexander Frusina e Adhithya Ganesan em dois sets.