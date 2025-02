Francisco Cabral avança para as `meias` de pares do `challenger` de Lille

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do indiano Sriram Balaji, avançou hoje para as meias-finais de pares do 'challenger' de Lille, com um triunfo em dois sets diante dos checos Jiri Barnat e Filip Duda.

O par luso-indiano, primeiros pré-designados do 'challenger' francês, confirmou o seu favoritismo com uma vitória por 6-3 e 6-4, em uma hora e seis minutos.



Este é o primeiro torneio que Cabral, número um nacional e 61.º da variante, disputa desde que chegou aos quartos de final do Open da Austrália na companhia do compatriota Nuno Borges, numa caminhada em que eliminou o seu novo parceiro indiano.



Nas meias-finais, o portuense e Balaji vão defrontar o suíço Jakub Paul e o neerlandês David Pel.