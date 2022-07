Francisco Cabral conquista segundo torneio ATP de pares em Gastaad

Na Roy Emerson Arena, a dupla luso-bósnia superou o neerlandês Robin Haase e o austríaco Philip Oswald em dois `sets`, por um duplo 6-4, em uma hora e 10 minutos.

Francisco Cabral, que segue no 63.º lugar do `ranking` mundial de pares, já tinha triunfado esta temporada no Estoril Open, também um ATP 250, então fazendo dupla com o compatriota Nuno Borges.