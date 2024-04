Francisco Cabral eliminado em pares do challenger de Madrid

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do cazaque Aleksandr Nedovyesov, foi eliminado na primeira ronda de pares do challenger de Madrid, ao perder com os checos Petr Nouza e Patrik Rikl.

Ao lado de Nedovyesov (39.º do ranking de pares), Cabral (58.º) perdeu com Rikl (181.º) e Nouza (79.º), por 6-4, 1-6 e 10-5, em uma hora e 20 minutos.



Cabral, que tem dois títulos de pares do circuito ATP, voltou a jogar com o cazaque, regressando a uma dupla que chegou à final em Banja Luka em 2023.



No domingo, Aleksandr Nedovyesov conquistou o título de pares do Estoril Open, com o equatoriano Gonzalo Escobar.