Cabral (45.º do ranking de pares) e Patten (50.º) perderam com Harris (84.º) e Heliovaara (sétimo), por 6-4 e 7-5, em uma hora e 23 minutos.A dupla luso-britânica já tinha também sido derrotada na estreia do torneio de Hong Kong, sendo que, em cinco torneios do circuito ATP apenas uma vez chegaram à segunda ronda.