Francisco Cabral nas "meias" do challenger de Bordéus

Cabral, maior especialista nacional da variante e 55.º do ranking mundial e Matos, 35.º da mesma hierarquia e também número um do seu país, precisaram de uma hora e 23 minutos para ultrapassarem o belga Michael Geerts e o britânico Ryan Peniston, por 6-2 e 7-5.Nas "meias", os segundos cabeças de série do torneio francês vão defrontar os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, semifinalista do Estoril Open deste ano.A parceria luso-brasileira, estreada esta semana e que durará, pelo menos, até Roland Garros, continua a dar frutos, com Cabral a marcar presença pela sexta vez consecutiva numas meias-finais.