Francisco Cabral nos "quartos" em Santiago do Chile

No derradeiro duelo dos "oitavos", Cabral (52.º do ranking de pares) e Cacic (66.º) tiveram pela frente o equatoriano Diego Hidalgo (96.º) e o colombiano Cristian Rodriguez (88.º), tendo vencido pelos parciais de 6-4 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 15 minutos.Nos quartos de final, a dupla luso-sérvia vai defrontar os espanhóis Pedro Martínez (106.º) e o Jaume Munar (237.º), que bateram os argentinos Pedro Cachin e Tomás Etcheverry.Francisco Cabral é o único representante luso ainda em prova no torneio de Santiago, depois de João Sousa ter sido afastado na primeira ronda do quadro principal de singulares pelo sérvio Laslo Djere.