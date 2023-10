Francisco Cabral qualifica-se no torneio de Estocolmo

Na primeira ronda do torneio de piso duro sueco, a dupla luso-britânica, a cumprir a segunda semana de parceria, impôs-se com os parciais de 7-6 (7-3) e 6-4, em uma hora e 37 minutos.Escobar (56.º do ranking mundial de pares) e Nedovyesov (43.º) são "velhos conhecidos" do número um nacional da variante, que perdeu com o equatoriano e o cazaque na final de Bastad e nas meias-finais do torneio de Kitzbühel, enquanto ainda formava dupla com o brasileiro Rafael Matos.Cabral (50.º) chegou mesmo a ter Nedovyesov como parceiro, com os dois a sagrarem-se vice-campeões do torneio de Banja Luka.Na próxima ronda, o portuense de 26 anos e Patten (59.º) vão defrontar os vencedores do duelo entre os argentinos Máximo González e Andres Molteni, primeiros cabeças de série em Estocolmo, e o duo formado pelo ucraniano Denys Molchanov e o cazaque Andrey Golubev.