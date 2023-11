Francisco José campeão do mundo júnior de duplo minitrampolim

O português Francisco José sagrou-se hoje campeão do mundo de duplo minitrampolim (DMT) no escalão de juniores, no Mundial que terminou em Birmingham, Inglaterra, com Anna Odainii bronze na prova feminina.

José acabou a série com 28.000 pontos, batendo por larga margem o norte-americano Asher Little, segundo com 25.800, e o britânico Jake Westgarth, terceiro com 25.500.



Na prova feminina de juniores, Anna Odainii conseguiu o bronze, registado 24.000 na final, atrás da australiana Aleksa Kachan, primeira com 24.900, e da canadiana Sienna Kuznak, segunda com 24.400.



Este resultado segue-se a outros pódios conquistados em escalões etários mais baixos, em Birmingham, cidade em que Portugal logrou uma quota na competição de trampolim masculino dos Jogos Olímpicos Paris2024, no último fim de semana, no Mundial sénior.