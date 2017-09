Francisco Neto quer potenciar entrosamento da seleção de futebol feminino

Lusa 15 Set, 2017, 15:57 | Outras Modalidades

Em conferência de imprensa, após o treino no Complexo Desportivo do Feirense, em Santa Maria da Feira, o selecionador considerou que os jogos com a Finlândia, no sábado e na terça-feira, serão de elevado grau de dificuldade.



"Trata-se de uma seleção que alterou o treinador e vai estar motivada para mostrar à nova treinadora as suas competências. É uma equipa que já conhecemos e sabemos do valor que tem, com jogadoras a jogar em bons campeonatos. Vão ser dois jogos de grande exigência", referiu o selecionador.



Francisco Neto recorda que a seleção nacional vai trabalhar para melhorar o seu nível competitivo.



"O nosso objetivo é crescer. E o jogo é para ser levado a sério. Os nossos resultados em competições oficiais devem-se à seriedade com que temos encarado os jogos de preparação, porque temos jogado com equipas acima de nós no 'ranking' e o grau de exigência elevado obriga a que as nossas jogadoras se superem. A jogadora portuguesa tem isso, é séria a trabalhar e encara todos os desafios com todo o profissionalismo", frisou.



O selecionador nacional admitiu ainda que os jogos de preparação com a Finlândia serão dois testes ao entrosamento das jogadoras portuguesas.



"Acima de tudo queremos dar continuidade ao nosso trabalho. Depois de uma paragem após o campeonato europeu, pretendemos fazer com que as jogadores procurem o mais rapidamente possível reagrupar as nossas ideias e organizar a nossa forma de jogar, porque depois, em outubro, iniciaremos com a Bélgica o apuramento para o Mundial", afirmou.



A seleção lusa vai defrontar a Finlândia, em dois jogos particulares, no sábado, a partir das 16:00, em Arouca, e, na terça-feira, em Santa Maria da Feira, pelas 15:00.