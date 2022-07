Francisco Oliveira lidera isolado 2.º Open XiraGolfe

O jogador luso, que já tinha liderado a primeira volta do Open Pro-Am da ilha Terceira, nos Açores, há três semanas, voltou a evidenciar-se hoje e, debaixo de um sol escaldante e com algum vento, fechou a primeira volta na frente, ao efetuar quatro `birdies` (uma abaixo), nos buracos 7, 8, 14 e 16, e um `bogey` (uma acima), no buraco 18.

Logo atrás do português, a uma pancada, está um duo formado pelo espanhol Haiko Dan e pelo andorrenho Kevin Esteve, jogador que até poderia estar a liderar a prova, mas foi vítima de um triplo-`bogey` no último buraco, o 18.

No quarto lugar segue o campeão nacional absoluto Pedro Lancart, em igualdade com João Ramos, ambos com 71 pancadas, constituindo os cinco primeiros os únicos a terem concluído a primeira volta abaixo do par do campo (72).

Menos feliz esteve o campeão em título, Tiago Cruz, que segue empatado no 22.º lugar, com 78 (mais seis). A melhor jogadora feminina é Susana Ribeiro, tetracampeã nacional, que segue empatada na 16.ª posição, com 77 (mais cinco), enquanto o melhor amador é o ainda juvenil Konstantin Mirkitumov, empatado em 13.º, com 76 (mais quatro).

O 2.º Open XiraGolfe, que termina no sábado, distribui 20 mil euros em prémios monetários. O torneio não conta apenas para os rankings das PGA`s de Portugal e de Espanha, mas também para o ranking de profissionais da FPG e ranking mundial amador.