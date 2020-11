Franco de Sousa reeleito presidente da federação de Golfe

Num sufrágio com apenas uma lista candidata, liderada por Franco de Sousa, e mantendo integralmente a anterior direção, registaram-se 43 votos favoráveis, cinco votos em branco, nenhum nulo e 71 abstenções, números que expressaram a vontade do golfe nacional em dar continuidade ao projeto iniciado em 2016, quando o atual presidente assumiu, pela primeira vez, funções.”, explicou em declarações à Lusa o responsável federativo.Além de “um primeiro sinal claro”, como refere, “de haver apenas uma candidatura”, que sugere “não existir o mínimo de insatisfação em relação ao trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos”, “porque se houvesse teria aparecido outra alternativa”, Miguel Franco de Sousa destaca que, de um “universo de 119 lugares, e numa altura como esta”, a sua direção recolheu “43 lugares, que manifestaram vontade na continuidade.””, defendeu.





Trabalho a realizar







Em termos de metas, para lá do trabalho de continuidade, Franco de Sousa revela que a sua equipa tem, entre as suas prioridades, a “" nacional.“Queremos clubes cada vez mais fortes, mais sustentáveis e capazes de fazer o seu trabalho para o crescimento sustentável da modalidade, embora estejamos plenamente conscientes que o golfe nacional vai entrar, do ponto de vista desportivo e associativo, num período de grande incerteza”, alerta.Apesar de lembrar que, “ao nível da indústria do turismo do golfe”,”, o responsável diz existir “a preocupação de, em termos nacionais, os clubes não terem a capacidade para dar resposta à crise, aos desafios e às exigências que vão encontrar” nos próximos quatro anos.”, concluiu o novo presidente da FPG.