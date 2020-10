Frederico Morais avança para as `meias` nas ondas da Ericeira

O surfista Frederico Morais (Kikas) garantiu hoje a passagem às meias-finais do MEO Cup of Surfing, na Ericeira, depois de vencer o espanhol Aritz Aranburu, e vai disputar uma vaga na final frente ao japonês Kanoa Igarashi.