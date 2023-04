Frederico Morais e Vasco Ribeiro em destaque no 3.º dia do Caparica Surf Fest

No terceiro dia de competição na Praia do Paraíso, Costa de Caparica, as ótimas condições do mar, potenciadas pelo vento 'offshore' (terra-mar), proporcionaram grandes exibições aos atletas, com Portugal a colocar seis surfistas na próxima fase e a perder oito atletas.



Frederico Morais venceu a 10.ª bateria, com 11,90 pontos, em 20 possíveis, nas duas melhores ondas (6,83 e 5,07), tal como Vasco Ribeiro (nono 'heat'), que marcou 14,50 (7,33 e 7,17), e Luís Perloiro (sexta bateria), que somou 11,26 (6,83 e 4,43).



Já João Mendonça, com 8,83 (5,50 e 3,33), Francisco Ordonhas, com 9,97 (5 e 4,97), e Guilherme Ribeiro, com 9,40 (5 e 4,40), ficaram em segundo lugar nas baterias dois, 13 e 15, garantindo também um lugar na ronda dos 32.



Francisco Almeida, Joaquim Chaves, Martim Paulino, Henrique Pyrrait, João Pinho, Afonso Antunes, Daniel Nóbrega e Eduardo Fernandes despediram-se hoje da prova, que decorre até sábado na Costa de Caparica.