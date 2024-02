Frederico Morais eliminado nos "oitavos" em Sunset Beach

Depois de ter eliminado o havaiano Barron Mamiya, atual líder do ranking, "Kikas" foi derrotado pelo campeão do circuito em 2019, que conseguiu 13,23 pontos (6,23 e 7,00 nas duas melhores ondas), contra os 12,07 (5,67 e 6,40) do português.Frederico Morais terminou assim a segunda etapa do circuito no nono lugar, melhorando o 17.º lugar do primeiro campeonato, igualmente disputado no Havai.A próxima etapa do circuito disputa-se em Portugal, na praia de Supertubos, em Peniche, com o período de espera entre 6 e 16 de março.