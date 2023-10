Frederico Morais garante regresso à elite mundial de surf em 2024

O português Frederico Morais assegurou hoje uma vaga na próxima temporada do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), depois de avançar para os `oitavos` do Saquarema Pro, no Brasil, última prova do circuito de promoção à elite.

No Rio de Janeiro, `Kikas` ficou no segundo lugar da oitava bateria da ronda de 32, com um total de 13,64 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,07 e 6,57), atrás do norte-americano Kade Matson (15,23) e superando o brasileiro Alejo Muniz (11,60) e o australiano George Pittar (10,77).



Com a passagem à próxima fase do Saquarema Pro, o tricampeão português (2013, 2015 e 2020) cumpre o objetivo de voltar a competir na elite mundial (Championship Tour), que já disputou em 2017, 2018, 2021 e 2022.



À entrada para o evento no Brasil, o sexto e último das Challenger Series (CS), após a recente prova na Ericeira (Portugal), `Kikas` seguia no terceiro lugar do ranking e, com os pontos acumulados até ao momento na etapa brasileira, já tem lugar entre os melhores do mundo na próxima época.